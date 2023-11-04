أهالي المروجي بعبري يطالبون بتعزيز وتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

يطالب أهالي المروجي ببلدة الافلاج بولاية عبري، والتي تبعد عن مركز الولاية بحوالي 40 كيلو مترًا بمساعدتهم في شمولية تغطية قريتهم بخدمة شبكة الاتصالات والإنترنت لأهمية هذه الخدمة في مساعدة الطلاب الدارسين من أبنائهم في المدارس والكليات، وقالوا لـ (الخليج 365): إننا تقدمنا بمطالبنا منذ سنوات وما زلنا ننتظر توفير هذه الخدمات الهامة بمنطقتنا.

شبكة الاتصالات ضعيفة جدًّا

بداية تحدث حمد بن علي العزيزي قائلًا: قرية المروجي من القرى القريبة من مركز ولاية عبري بمسافة 40 كيلو مترًا، وشبكة الاتصالات لديها ضعيفة لدرجة كبيرة، وقد تقدمنا بطلب الى مكتب سعادة والي عبري منذ سنوات وهذه القرية من ضمن القرى بالولاية التي أدرجت في قائمة تغطية شبكة الاتصالات في نواحيها ولكنها حتى يومنا هذا لم تحظَ بهذه الخدمة الضرورية، ولدينا أبناء يدرسون في كليات وجامعات يصعب عليهم التواصل بالتقنيات الحديثة، فنأمل أن يتم تقوية شبكة الاتصالات بقريتنا للأهمية القصوى.

التقنيات الحديثة من ضروريات الحياة

من جانبه قال سليمان بن راشد السالمي: إن المتتبع لوضعية شبكة الاتصالات بالقرية يدرك معاناتنا من الضعف الحاد لشبكة الاتصالات، فأصبحت وسائل التواصل والتقنيات الحديثة من ضروريات الحياة الاجتماعية، فالطالب المدرسي والجامعي والمعلم والموظف وصاحب الاعمال جميعهم بحاجة ماسّة الى استخدام وسائل التواصل التي هي محركها الاساسي شبكات الاتصالات ونحن في القرية نعاني من ضعف شديد في الاتصال الهاتفي وغياب خدمة الانترنت.

الحاجة جدًّا ماسة

وقال مطر بن مصبح السالمي: نواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع استخدام التطبيقات في التقنيات والتواصل بسبب الضعف الشديد لشبكة الاتصالات لتساعدنا في انجاز الاعمال وما تتطلبه من اطلاع من بحوث ومواضيع علمية مختلفة ومراجع فنقطع مسافة خارج القرية لنستخدم شبكة الاتصالات لإنجاز اعمالنا والاتصالات فالحاجة جدا ماسة في تطوير بنية الاتصالات والتي ستسهل علينا الجهد والوقت وهذا ما نتطلع اليه قريبًا من قيام شركة الاتصالات بعملها وتقوية الشبكة واتاحة الفرصة لجميع اهالي القرية التمتع بمزايا التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات. وناشد كل من علي بن حمد العزيزي وخليفة بن حمد العزيزي وعبد العزيز بن حمد العزيزي بمطالباتهم بضرورة تقوية شبكة الاتصالات بقريتهم لهذه الخدمة والتي تمثل لهم وسيلة هامة للتواصل الاجتماعي ومختلف أعمالهم.