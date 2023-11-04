حصاد الأسبوع

– سلطنة عمان تحقق مراكز متقدمة فـي مسابقة الحديث الشريف لدول «التعاون»

– إطلاق استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات

– وزير الصحة يزور مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… حيث حقق فريق سلطنة عُمان المشارك من المديرية العامة للشباب نتائج متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف، التي نظَّمتها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمملكة العربية السعودية.

وحصَد فريق سلطنة عُمان المركز الأول على مستوى الأفراد في الفئة الأولى (حفظ القرآن الكريم كاملًا وفهم 70 حديثًا نبويًّا)، حيث كان من نصيب المتسابق أمجد بن هلال البوسعيدي، والمركز الثالث في الفئة الثانية (حفظ عشرين جزءًا من القرآن وفهم 70 حديثًا نبويًّا)، وكان من نصيب المتسابق معاذ بن سعيد الضوياني.

– أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلةً بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد)، (استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عُمان)، التي تُمثِّل خريطة طريق للعمل الوطني للحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عُمان.

وأكَّدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنَّ استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية المستأنسة في سلطنة عُمان، تُعدُّ عنصرًا مُهمًّا ضِمن الجهود التي تبذلها سلطنةُ عُمان لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة المبنية على التخطيط الاستراتيجي السليم.

– زار معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة والوفد المرافق له عددًا من مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

فقد زار معالي الدكتور وزير الصحة مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية بدبد، وقد تعرَّف أثناء تجوُّله في المركز على غرف العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وغرف تقويم النطق والتخاطب.

كما قام وزير الصحة بزيارة وحدة الأمان بمركز الأمان للتأهيل الكائن في منطقة الخوض بولاية السيب، واختتم معاليه الزيارة بزيارة المركز الوطني للتوحُّد بالخوض.