مسقط ـ العُمانية: تُحيي البحرية السلطانية العُمانية اليوم (الأحد) ذكرى يومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كلِّ عام، وذلك برعاية صاحب السُّمو السَّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. وتواصل البحرية السُّلطانية العُمانية مَسيرة التحديث والتطوير في مختلف المجالات نظير ما تحظى به من رعاية واهتمام كبيرين من لدن المقام السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه. وستتضمَّن المناسبة تخريج دفعة من الجنود المستجدين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تجسِّد معاني الفخر والاعتزاز بيوم البحرية السُّلطانية العُمانية.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. البحرية السلطانية العمانية تحيي ذكرى يومها السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.