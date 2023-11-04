يناير القادم .. نماء لخدمات المياه تستضيف مؤتمر عمان للمياه

مسقط ـ العُمانية: تستضيف نماء لخدمات المياه في شهر يناير 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض «أسبوع عُمان للمياه»؛ بهدف إيجاد منصَّة للتباحث حول كيفية مساهمة قطاع المياه في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير القطاع ليصبح أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ويستمر ثلاثة أيام.

كما يهدف الأسبوع أيضًا ليكون تجمعًا سنويًّا للخبراء والمختصين والعاملين والمسؤولين في مجال المياه من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتسعى نماء لخدمات المياه من خلال هذا الأسبوع إلى زيادة الوعي بضرورة إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها قطاع المياه في سلطنة عُمان، ومناقشة أبرز التطورات التقنية والاستراتيجيات التي تُسهم في التنمية المستدامة.

وتَدُور محاور «أسبوع عُمان للمياه» حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمياه كتعزيز الاستدامة وإدارة الموارد المائية والابتكارات التكنولوجية في هذا القطاع.

وسيتضمن المؤتمر في يومه الأول المحاور المتعلقة بسياسات واستراتيجيات المياه في سلطنة عُمان واقتصاديات المياه، فيما سيتناول في يومه الثاني المحاور المتصلة بالجوانب الفنية والتقنية ومنها الوصول لكفاءة التشغيل والتقنيات المستدامة في قطاع المياه، بالإضافة إلى التحوُّل الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظم الإدارة والتحكم. وسيتناول الأسبوع القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية في سلطنة عُمان، ويستعرض التحدِّيات والفرص التي تواجهها المجتمعات في هذا المجال عبر استضافة العديد من الخبراء والمختصين من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع المياه لتبادل الخبرات والمعرفة من أجل تحقيق الاستدامة.

وسيشتمل الأسبوع على جلسات حوارية وحلقات نقاشية إضافة إلى معرض مصاحب لعرض أحدث الحلول والابتكارات بمشاركة نحو 40 متحدثًا من مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يشارك فيه 450 مشاركًا من المهندسين والفنيين والمختصين في مجال المياه. وقال قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه إنَّ استضافة «أسبوع عُمان للمياه» سيتيح للمسؤولين والخبراء والمختصين بقطاع المياه تبادل المعرفة والمشاركة في مناقشات هادفة من شأنها تشكيل مستقبل المياه في سلطنة عُمان. وأضاف أنَّ الأسبوع سيكون بمثابة فرصة للمختصين في قطاع المياه للتعرف على أحدث المستجدَّات الفنية والتقنية في مجال إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي والخدمات البيئية وتطبيقات المياه الصناعية.

من جانبه أوضح أحمد بن سعيد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية لنماء لخدمات المياه أنَّ الأسبوع سيقدم نظرة شاملة حول الموضوعات المتعلقة بإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها ومياه الصرف الصحي والصناعي والخدمات البيئية، حيث سيقدم المشاركون رؤى حول أحدث الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في إدارة المياه.