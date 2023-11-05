اعتماد محمية بالوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

مسقط ـ العُمانية: أعلنت هيئة البيئة عن اعتماد سكرتارية اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة، «محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى» موقعًا ضِمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لِتكونَ ثالث موقع بسلطنة عُمان يتم تسجيله ضِمْن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بعد موقع محمية القرم الطبيعية في عام 2013، وموقع بحيرات الأنصب في عام 2020.

وتُعدُّ محمية الأراضي الرطبة بولاية محوت في محافظة الوسطى المعلن عنها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (51/‏2014) من المواقع ذات النُّظم البيئية المتعددة بالإضافة إلى وجود تفرُّد أحيائي نادر على المستوى الإقليمي والعالمي مما يجعله ضِمْن المواقع النادرة لدراسة التنوُّع الأحيائي والاستخدام المستدام للأراضي الرطبة الموجودة بين منطقة المدِّ والجَزْر. وتُصنَّف المحمية كأفضل موقع ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء في مسار الهجرة لقارة آسيا وشرق إفريقيا، وتقدَّر مساحة المحمية حوالي 214032.862 هكتار.

ويحتوي موقع المحمية على مجموعة من الأنظمة البيئية ذات حساسية بيئية عالية كالجزر البحرية الطبيعية والخلجان والأخوار والكثبان الساحلية ومسطحات ضخمة من الطمر ومسطحات مالحة وسهول من الحصباء والحشائش البَرِّية، إضافة إلى حشائش القيعان البحرية والسبخات وأشجار القرم ومواقع للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأماكن لتعشيش السلاحف وبيئات تغذية مناسبة لسلاحف البحرية والثدييات البحرية ومن ضمنها حوت بحر العرب الأحدب النادر والمهدَّد بالانقراض وكذلك الحيتان والدلافين الأخرى. كما يوجد فيه أكبر تجمُّع طبيعي بكر لأشجار القرم في سلطنة عٌمان على امتداد ساحل جزيرة محوت في غبة حشيش حيث تقدَّر المساحة الإجمالية لتلك الأشجار بحوالي (162) هكتارًا.

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