وفد كويتي يزور الكلية العسكرية التقنية

مسقط ـ العُمانية: قام وفد كُلِّيَّة علي الصباح العسكرية بدولة الكويت برئاسة العميد الركن خالد شجاع العتيبي أمس بزيارة إلى الكُلِّيَّة العسكرية التقنية، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقرَّ الكُلِّيَّة عميد الكُلِّيَّة العسكرية التقنية بالإنابة. وقد استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن الكُلِّيَّة العسكرية التقنية، واطلعوا على ما تحويه من مرافق مختلفة.

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