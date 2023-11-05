البحرية السلطانية تحيي ذكرى يومها السنوي .. وتخريج دفعة من الجنود

المصنعة ـ العُمانية: أحيت البحرية السُّلطانية العُمانية ذكرى يومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام بتخريج دفعة من الجنود المستجدين برعاية صاحب السُّمو السَّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. وقدَّمت أمس البحرية السُّلطانية العُمانية بهذه المناسبة المَجيدة وتخليدًا لذكرى تسلُّم البحرية السُّلطانية العُمانية الراية في الثالث من نوفمبر من عام 1990، معرضًا عسكريًّا متنوِّعًا جسَّد ما يتمتع به منتسبوها من مهارة وكفاءة، وأظهر ما تحظى به البحرية السُّلطانية العُمانية من اهتمام سامٍ ورعاية كريمة من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه. وقد بدأت فعاليات اليوم السنوي بعزف السَّلام السُّلطاني لصاحب السُّمو السَّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني راعي المناسبة، بعدها قام سُموُّه باستعراض الصف الأمامي من طابور الخريجين، ثم قدَّم طابور الاستعراض عرضًا بالمَسير العسكري العادي والبطيء في صفوف منتظمة ومتسقة، مرورًا من أمام المنصَّة الرئيسة مؤدِّيًا التحية العسكرية لراعي المناسبة تتقدمهم راية البحرية السُّلطانية العُمانية. عقب ذلك سلَّم سُموُّه شهادات التفوق لأوائل الدفعة المتخرجة، حيث حقق المركز الأول على المستوى العام للدَّوْرة الجندي المستجد بحري محمد بن خميس الندابي، وحصل الجندي المستجد بحري ملهم بن أحمد المعشري على المركز الأول في الرماية، وفي المشاة العسكرية نال المركز الأول الجندي المستجد بحري يحيى بن سعيد اليحيائي. بعدها قدمت موسيقى البحرية السُّلطانية العُمانية استعراضًا موسيقيًّا متنوعًا، كما قدَّم فريق الحركات الصامتة لوحة استعراضية بالسلاح، ثم أنشد المشاركون نشيد البحرية السُّلطانية العُمانية (بحرية المجد)، كما أدَّى المشاركون قَسَم الولاء وردَّدوا نداء التأييد، وهتفوا ثلاثًا بحياة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ، بعدها عزفت موسيقى البحرية السُّلطانية العُمانية السَّلام السُّلطاني إيذانًا بانتهاء مراسم الاستعراض. حضر المناسبة عدد من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء، وعدد من قادة قوَّات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المكرَّمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من المدعوِّين من القادة المُتقاعدين، وعدد من أصحاب السّعادة، كما حضر المناسبة عدد من كبار الضبَّاط بقوَّات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وجمع من منتسبي البحرية السُّلطانية العُمانية، وجمع من المدعوِّين.