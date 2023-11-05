مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس بجامع السُّلطان قابوس الأكبر التصفيات الأوَّلية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الـ(31) لهذا العام التي ينظِّمها سنويًّا مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني. وقال الدكتور سعيد بن حميد الضوياني نائب رئيس لجنتي التصفيات الأوَّلية والنهائية بمسابقة السُّلطان قابوس الدَّوْرة الـ(31) إنَّ هذه التصفيات التي يتنافس فيها أكثر من 400 متسابق ومتسابقة بمركزي الخوض والخوير ستستمر حتى الخميس القادم.

وأشار إلى أنَّ لجنة التصفيات الأوَّلية ستقوم باختيار ثمانية فائزين من كُلِّ مستوى من المستويات السبعة على مستوى جميع محافظات سلطنة عُمان حيث تهدف هذه المسابقة إلى الحثِّ على حفظ القرآن، والسَّير وفق منهجه وهدي تعاليمه، وتربية جيلٍ قرآني حامل لكتاب الله، داعٍ إلى الخير، وفاعلٍ في إصلاح المجتمع، وإيجاد قارئين مُجيدين للقرآن مُتقنين لأدائه، بالإضافة إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان في المسابقات القرآنية الدولية، والسعي بهم لرصد المستويات المتقدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصفيات مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.