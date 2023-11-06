اليوم.. سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر منظمة اليونسكو

مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم اليوم في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ويستمر لغاية 22 نوفمبر الجاري في مقر المنظمة بباريس، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالمنظمة، وممثلي المنظمات الدولية، والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.

ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ـ رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم. وستلقي معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم كلمة سلطنة عُمان خلال افتتاح أعمال هذه الدورة أمام المؤتمر العام في الـ 8 من نوفمبر الجاري، الذي سيتضمن كلمة للمديرة العامة للمنظمة، وكلمة لرئيسة المجلس التنفيذي، واعتماد جدول أعمال الدورة، وانتخاب رئيس المؤتمر العام، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان، ونواب الرؤساء، والمقررين، إضافة إلى مناقشة تقرير المديرة العامة عن أنشطة المنظمة في الفترة (2018 ـ 2021)، وتقرير عن أنشطة المجلس التنفيذي للمنظمة وبرامجه، وفي نهاية أعمال الدورة سينتخب أعضاء المجلس التنفيذي.

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