«التربية والتعليم» تستعرض تفاصيل جائزة الإجادة التربوية للمعلم العماني

مسقط ـ العُمانية: كشفت وزارة التربية والتعليم أمس عن تفاصيل جائزة الإجادة التربوية للمعلم العُماني في دورتها الثانية التي تُمنح كل عامين دراسيين، للمعلمين العُمانيين المجيدين في المدارس الحكومية؛ لإبراز جهودهم في الحقل التربوي وتعزيزها. ووضّح سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة في كلمته أنّ الجائزة في نسختها الأولى شهدت مشاركة واسعة من المعلمين العُمانيين المُجيدين، وارتأينا تكرارها لتعزيز مكانة المعلم العُماني، وتشجيعه على الإبداع والإجادة وإبراز أدواره في تنمية مهارات الطلبة، والبيئة التعليمية، والشراكة المجتمعية.

وقال سعادته إنّ النسخة الثانية جاءت مطورة أكثر من النسخة الأولى حيث استفدنا من التحديات والفرص وقمنا بإدخال العديد من التحسينات للخروج بنسخة أفضل مؤكدًا على أنّ الجائزة ستظهر لنا مشروعات ومبادرات من المعلمين العُمانيين المجيدين تُثري العملية التربوية. واستعرض الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي عضو اللجنة الإشرافية للجائزة مستجدات الجائزة في نسختها الثانية التي تسعى إلى تعزيز مكانة المعلم العُماني، وتشجيعه على الإبداع والإجادة. وذكر أنّ الهدف العام للجائزة يتمثل في تحفيز المعلمين العُمانيين المجيدين علميًّا وتربويًّا وتقنيًّا، وتشجيع جهودهم في تطوير العمل التربوي، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع. وأفاد بأنّ هناك أهدافًا فرعية للجائزة تتمثل في إذكاء روح التنافس الإيجابي بين المعلمين؛ لتحقيق التفوق والإبداع وتشجيع المبادرات الإبداعية في طرائق التدريس؛ لتحسين تعلم الطلبة. ولفت إلى أنّ الجائزة تسعى تحفيز المعلمين نحو تطبيق التعليم الإلكتروني التفاعلي في العملية التعليمية وتشجيع المعلمين على التعلم المستمر والإنماء المهني. وأكّد على أنّ الجائزة تسعى إلى الارتقاء بأداء الطلبة، وتحفيزهم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة؛ لدعم عملية التعليم والتعلم ونشر المبادرات والممارسات المتميزة في الحقل التربوي، والاستفادة منها.وأشار إلى أنّ كل دورة من الجائزة تبدأ مع مطلع العام الدراسي في شهر (سبتمبر/‏ أكتوبر) وتستمر عامين دراسيين. ولفت إلى أنّ مراحل التقييم تكون على مرحلتين الأولى تتمثل في الفرز الآلي يتم خلالها تقييم المشروعات والمبادرات المقدمة من قبل المعلمين على مرحلتين، بحيث يتم فرزها في المرحلة الأولى عن طريق نظام إلكتروني، وفق مجالات ومعايير محددة؛ بهدف تحديد المعلمين المتأهلين للمرحلة الثانية التي تتم فيها دعوة المعلمين المتأهلين لتعبئة استمارة التقدم الخاصة بالجائزة من خلال الموقع المخصص لذلك. وذكر أنّ المرحلة الثانية تتمثل في التقييم النهائي حيث يتيح التسجيل في هذه المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للمعلمين العُمانيين المتأهلين من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة (مع تحميل المرفقات المطلوبة)؛ ليتم تقييم المشروعات والمبادرات المقدمة من قبل فرق التقييم.