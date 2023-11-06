حكومة اليابان تمنح شخصيات عمانية وسام الشمس المشرقة

مسقط ـ «الخليج 365» :

منحت حكومة اليابان مؤخرا الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي السابقة وسام الشمس المشرقة ـ النجمة الذهبية والفضية، كما منحت وسام الشمس المشرقة الأشعة الذهبية مع الوردة لحارب بن عبدالله الكيتاني، رئيس ومؤسس شركة الكيتاني الدولية ش.م.م والرئيس التنفيذي السابق للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م، وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال وذلك تقديراً لإسهاماتهما المتميزة في تعزيز علاقات الصداقة بين اليابان وسلطنة عمان.الجدير بالذكر أن وسام الشمس المشرقة يعد من أهم الأوسمة اليابانية المرموقة، وقد تم تقديمه عام ١٨٧٥م ، وبدأ منحه لغير اليابانيين بداية من عام ١٩٨١م.

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