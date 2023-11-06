جامعة مسقط تستعرض خطط وبرامج وزارة الاقتصاد

استضافت جامعة مسقط معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لتعزيز التعاون وتبادل المعارف مع مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة والاطلاع على البرامج والتخصصات المطروحة بها.

تضمنت الزيارة لقاء معالي الدكتور وزير الاقتصاد بالبروفيسور خميس اليحيائي رئيس جامعة مسقط والفريق الإداري والأكاديمي والطلبة الدارسين، حيث أوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد التفاصيل والأهداف المشتركة بين الجامعة ووزارة الاقتصاد والاسهامات المنشودة منها في توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

واستعرض معاليه خطط الوزارة وبرامجها وانجازاتها ودورها في تنفيذ رؤية عُمان 2040 مما أدى الى تفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معها انسجمت بإثراء المناقشات وطرح الأسئلة في العديد من المحاور من بينها واقع دراسات وزارة الاقتصاد لسوق العمل تمثلت في تحديات وفرص التوظيف وكيفية توجيه دفعة التعليم العالي لمواجهتها والتعامل معها على نحو أفضل مناشدا الطلبة بأخذ النصائح والتوجيهات فيما يتعلق بخصوص أهمية تطوير المهارات وتعزيز القدرات الشخصية والاستعداد لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.

فيما قدم البروفيسور خميس اليحيائي رئيس الجامعة نبذة موجزة عن الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة مسقط في تمكين الطلبة كرواد وباحثين في مجالات الاقتصاد الوطني وأدائها في تطوير مهاراتهم للحصول على الخبرات العلمية والعملية من خلال مناهجها والتدريب المقرون بالدراسة الأكاديمية وخططها الاستراتيجية متضمنا القيم الأكاديمية المعمول بها.

وأستعرض رئيس الجامعة المسارات الاقتصادية المستقبلية للجامعة مع أبنائه الطلبة لوجهات النظر وتبادل معهم النقاش حول الخطط الحكومية والمشاريع الملحقة ببرامج التنمية الاقتصادية والتي تبني من خلالها استراتيجياتنا الاكاديمية القادمة وذلك عند اعداد مخرجاتنا الوطنية لسوق العمل وفتح أفاق أكاديمية جديدة موضحا دور الجامعة والتزامها في بناء أسس متينة وفق دراسات واقعية تتماشى مع تطلعات سوق العمل والخطط الحكومية عند طرح برامجها والتي تسهم الى تعزيز قدراتهم ومؤهلاتهم وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة في سوق العمل التنافسي بحيث يكون لهم مكانة السبق والريادة في مواقع العمل»

الجدير بالذكر بان الزيارة الأولى لمعالي الدكتور وزير الاقتصاد لجامعة مسقط تعد مثالًا في سياق التعاون المثمر بين الجامعة وصناع القرار وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التقدم في مجالات التنمية الوطنية.