شهاب بن طارق يترأس الاجتماع السنوي لأمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية

مسقط ـ العُمانية: عقد مجلس أمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمقرِّ الأكاديمية بمعسكر بيت الفلج أمس اجتماعه السنوي لعام 2023م برئاسة صاحبِ السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، بحضور صاحبِ السُّمو السَّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس، ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُّرطة والجمارك، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوَّات السُّلطان المسلَّحة، واللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السُّلطاني، واللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والعميد الركن بحري خالد بن عامر الصلتي مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مقرر الاجتماع. وقد رحَّب صاحبُ السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس مجلس أمناء الأكاديمية بالأعضاء، متمنيًا أن يحققَ هذا الاجتماع أهدافه المرجوَّة بما يخدم أهداف الأكاديمية ورسالتها، وقد استعرض أعضاء المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضِمن جدول أعمال الاجتماع.

جدير بالذِّكر أنَّ أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تُعنى بتطوير الدراسات الاستراتيجية وفق الخطط والبرامج المعتمدة، وتوسيع آفاق الفكر الاستراتيجي والقدرات التحليلية ومهارات التخطيط الاستراتيجي، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية مما يمكِّنهم من تولِّي المهام القيادية، وإجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وتطوير مهارات البحث العلمي في مختلف المجالات، وتوثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والمراكز والمعاهد المتخصصة.

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