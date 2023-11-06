فتح التسجيل فـي برنامج التحدي الابتكاري السنوي بنسخته السادسة

مسقط ـ العُمانية: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ـ ممثَّلةً بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد» ـ أمس عن فتح باب التسجيل في برنامج التحدِّي الابتكاري السنوي (منافع) في نسخته السادسة، ويستمر حتى 5 يناير القادم.

ووضَّح خالد بن علي البوسعيدي، اختصاصي استثمار موارد وراثية بمركز (موارد) أنَّ الهدف الرئيس للبرنامج يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لسلطنة عُمان من خلال توفير منصَّة للمبتكرين، وروَّاد الأعمال العُمانيين، والمقيمين، لعرض ومناقشة وصقل أفكار منتجات، أو خدمات جديدة قائمة على التنوُّع الأحيائي للسلطنة، وتشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وطنية قائمة على الاستفادة من البحوث التطبيقية في مجال الموارد الأحيائية، إضافة إلى بناء الوعي العام حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنوع الأحيائي.

وقال إنَّ فكرة البرنامج تتلخص في ابتكار منتجات وخدمات مستوحاة من التنوع الأحيائي في الموارد الوراثية، من خلال الحصول على قيمة اقتصادية أكبر لمنتج من نفس المادة الخام عن طريق ابتكار منتج جديد أو زيادة القيمة المضافة على المنتجات التقليدية، بمعنى آخر تغيير خصائص المادة الأصلية إلى خصائص أخرى أكثر تفضيلًا في السوق.

وذكر أنَّ القيمة المضافة في الموارد الوراثية تتحقق عادة من خلال الابتكار الذي يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات القائمة أو إنشاء أخرى جديدة، ويمكن حصرها في الفئات وهي (منتجات مستحضرات التجميل الطبيعية، ومنتجات النظافة الشخصية الطبيعية، ومنتجات طبية وصيدلانية، ومنتجات المكملات الغذائية الطبيعية، وإنتاج الطاقة النظيفة، ومنتجات الأسمدة العضوية، ومنتجات المبيدات والمكافحة العضوية، ومنتجات التنظيف العضوية، ومنتجات تدوير المخلفات الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنتجات البلاستيك العضوي، إضافة إلى تطبيقات ومنتجات تنقية السوائل، وأنظمة الإنتاج الذكية، ومنتجات غذائية مبتكرة، ودهانات ومركبات عضوية).

وبيَّن أنَّ هناك عددًا من الشروط للمشاركة في برنامج «منافع» وهي: أن يكونَ المشارك عُمانيًّا أو مقيمًا في سلطنة عُمان من الفئة العمرية الأكبر من 18 سنة، ويحق التسجيل ضِمن فريق مكوَّن من (2-5) أفراد، وألَّا يكونَ الفريق أو أحد أعضائه قد فاز في النسخ السابقة من منافع، ويجب على الفريق إثبات قدرته على تطوير المنتج (ويقصد هنا الشهادة العلمية أو الخبرة العملية أو المهارة).