افتتاح محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بصور

بتكلفة أكثر من 7ر5 مليون ريال عماني صور ـ العُمانية: افتتحت أمس بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي أكد إن محطة الطاقة الشمسية لتحلية المياه ستوفر مياه الشرب النظيفة لأكثر من 600 ألف من سكان محافظتي جنوب وشمال الشرقية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 17 ميجاواطا بتكلفة أكثر من 7ر5 مليون ريال عُماني. وأضاف معاليه أن المشروع يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف الى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما أنَّها ستسهم في توفير الأمن المائي في سلطنة عُمان.

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