النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي يصل سلطنة عمان

مسقط ـ العُمانية: وصل إلى البلاد ظهر أمس معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الأربعين لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعقد اليوم بمسقط. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، كما كان في الاستقبال سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وسعادة السَّيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد ناصر ماضي الهاجري سفير دولة الكويت لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية وشُرطة عُمان السُّلطانية.

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