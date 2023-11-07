وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري الجزائر والنمسا

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس سعادة الدكتور محمد علي بوغازي سفير الجمهورية الجزائرية الديمُقراطية الشَّعبية المعتمد لدى سلطنة عُمان. في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني بالضيف الذي عبَّر عن سعادته لاعتماده سفيرًا لبلاده لدى سلطنة عُمان، مؤكِّدًا مواصلة العمل لتعزيز سُبل التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمُقراطية الشعبية الشقيقة، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام.

واستعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني مَسيرة العلاقة التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية النمسا الصديقة، وذلك خلال استقباله أمس سعادة كريستوف تشسكا سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى سلطنة عُمان. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة للبلدين الصديقين، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطويرها.

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