7 قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب فـي المعهد العالي للقضاء

مسقط ـ العُمانية: أدَّى سبعة قضاة أمس اليمين القانونية أمام معالي السَّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلطان البوسعيدي، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قِيَم العدالة. وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصِّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.

وهنَّأ معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثَّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة. وأكَّد معاليه أنَّ القضاء الإداري يقوم بِدَوْر كبير في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكلِّيات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.

وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنَّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجِّل منها (130) طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجِّل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي.

حضر أداء اليمين فضيلة السَّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العُليا رئيس الدائرة الإدارية العُليا.