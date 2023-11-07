(الشورى) يشارك في أعمال الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون

شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل الوفد المشارك سعادة الشيخ احمد بن محمد الندابي الأمين العام الذي يستضيفه مجلس الشورى بدولة قطر.

تناول الاجتماع تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية والعمل على عقد اجتماعات تنسيقية بينها في كافة المحافل البرلمانية الدولية.

واستعرض الاجتماع بند تقرير دولة الرئاسة للاجتماع السادس المقدم ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي شمل في مضمونه تنفيذ جميع التوصيات والقرارات والندوات.

كما تم مناقشة أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والمواضيع الخليجية المشتركة ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية واستعراض نتائج اجتماع عضوات مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.

والتطرق الى المواضيع الخليجية المشتركة حيث توافق الحضور على اختيار الموضوع المقدم من مجلس الشورى القطري والذي جاء بعنوان (التنوع الثقافي وتحديات التغيير) ركز على دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية.

و على هامش الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج عقد الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية وحضره نيابة عن سعادة الشيخ الأمين العام الذي مثله مسلم بن سعيد مسلم مسن الأمين العام المساعد للجان والمعلومات.

ورافق سعادة الأمين العام خلال مشاركته في الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية وفد من الأمانة العامة ضم كلا من فيصل بن علي بن إبراهيم الرئيسي الأمين العام المساعد للإعلام و العلاقات العامة و عبدالله بن صالح بن علي الحبسي،مدير مكتب الأمين العام و عبدالله بن سيف بن ساعد السعدي مدير مساعد بدائرة شعبية العلاقات الخارجية.