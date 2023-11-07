سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع اللجان الوطنية باليونسكو

باريس ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان أمس ـ ممثَّلةً في وزارة التربية والتعليم ـ في الاجتماع العالمي العاشر للّجان الوطنية للدول الأعضاء في منظَّمة الأُمم المُتَّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد على هامش الدَّوْرة الـ42 للمؤتمر العام لمنظَّمة اليونسكو بمقرِّ المنظَّمة في العاصمة الفرنسية باريس. مثَّل سلطنة عُمان في الاجتماع آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، حيث تمَّ اختيار سلطنة عُمان نائبًا للرئيس في هذا الاجتماع.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بعمل منظَّمة اليونسكو، وأهمها: جهود المنظَّمة في التعامل مع مختلف التطورات المتسارعة في القرن الـ21، ودَوْر اللجان الوطنية في صياغة توجُّهات مشروع البرنامج والميزانية للمنظَّمة للفترة 2026-2029.

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