برنامج تدريبي حول «إدارة العقود»

مسقط ـ «الخليج 365»:

نفَّذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ـ ممثَّلةً بدائرة الموارد البشرية ـ برنامجًا تدريبيًّا في (إدارة العقود) بديوان عام الوزارة. قدَّم البرنامج المدرِّب حسين نجواني من معهد بصائر للتدريب، حيث يهدف البرنامج ـ الذي يستمر لمدَّة 5 أيام ـ إلى شرح كيفية استخدام أحكام العقود للحدِّ من مخاطر المطالبات والمنازعات في المؤسسات الحكومية، وتعريف الموظفين بكيفية نشأة المطالبات والادعاءات المضادَّة.

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