أوكيو توقع اتفاقية لدعم مركز الوفاء الاجتماعي بولاية خصب

مسقط ـ «الخليج 365»:

وقَّعت أوكيو، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة، ممثلةً في قطاع الاستكشاف والإنتاج اتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية بمحافظة مسندم؛ لدعم مركز الوفاء في ولاية خصب. ونصَّت الاتفاقية على دعم وتطوير كوادر المركز من خلال إقامة حلقات لتأهيل وتقديم العلاج لذوي الاحتياجات الخاصة، وشراء الأجهزة الطبية والأدوات التعليمية. ويأتي ذلك تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع، الذي تتبناه المجموعة كجزء من الشراكة المجتمعية؛ ويتم تنفيذه من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي.

وقَّع اتفاقية التعاون سلطان بن سعيد الجنيبي، مدير الاستثمار الاجتماعي والشؤون الخارجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج بأوكيو، ووقَّعها من جانب الوزارة مصطفى بن ملاح الشحي، مساعد مدير دائرة التنمية الاجتماعية في محافظة مسندم. وقال سلطان الجنيبي، مدير الاستثمار الاجتماعي والشؤون الخارجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج بأوكيو: إنَّ محافظة مسندم تحظى بعدد من المشروعات في مجالات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبنية الأساسية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وإقامة الشراكات المجتمعية الهادفة إلى تمكين مؤسَّسات المجتمع المَدني من خدمة المجتمع بشكل أفضل.

مضيفًا أنَّ توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الوفاء الاجتماعي يأتي في هذا الإطار بما يحقق أهداف المركز وأداء دَوْره. كما أنَّهم يتطلعون لأن يُسهمَ الدعم الذي تقدِّمه أوكيو في تمكين المركز من القيام بِدَوْره على الوجه الأكمل وبجودة عالية. ونوَّه الجنيبي إلى إقامة عدد من الحلقة التدريبية التي تهدف لتأهيل الكوادر المختصة بالمركز؛ من أجل تحسين الخدمات العلاجية المقدَّمة للمستفيدين.

من جانبه قال مصطفى الشحي، مساعد مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة مسندم: نقدِّر الدَّوْر الاجتماعي الذي تضطلع به مجموعة أوكيو في محافظة مسندم وما يُشكِّله من تعزيز للجهود الحكومية في المجالات التنموية المختلفة. مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتحَ آفاقًا أوسع لتطوير قدرات العاملين؛ بما ينعكس على المستفيدين من خدمات المركز، ورفده بالأجهزة التي تساعد في عمله. الجدير بالذِّكر أنَّه توجد 48 حالة حاليًّا بمركز الوفاء، كما يضمُّ المركز حوالي 11 قاعة علاجية، يتمُّ فيها تشخيص وعلاج عدد من الحالات مثل متلازمة داون وتأخُّر النُّمو العقلي واللُّغوي والحركي ومرض التوحُّد.