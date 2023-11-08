17 مشروعا بحثيا ممولة لجامعة الشرقية مبنية على الكفاءة للعام 2023م

حصلت جامعة الشرقية على عدد 17 مشروعًا بحثيًّا مموَّلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر برنامج التمويل المؤسَّسي المبني على الكفاءة للعام 2023م. توزعت المشاريع البحثية المعتمدة بين 6 مشاريع بحثية للأكاديميين من حملة الدكتوراه و7مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العُليا والموظفين و4 مشاريع بحثية لطلبة البكالوريوس. وقد بلغت الزيادة في نسبة التمويل البحثي حوالي 92% عن قيمة التمويل في دَوْرة 2022م من نفس البرنامج. يعتمد حجم التمويل البحثي في برنامج التمويل المؤسَّسي المبني على الكفاءة على أداء مؤسَّسات التعليم العالي بسلطنة عُمان في مجال البحث العلمي والابتكار والذي يتم تقييمه بالاعتماد على مؤشرات أداء أساسية كمية ونوعية تنقسم إلى مؤشرات أداء المؤسَّسة في البرنامج بشكل خاص ومؤشرات أداء المؤسَّسة في البحث العلمي والابتكار بشكل عام ويركز مؤشرات أداء المؤسَّسة في البرنامج على مدى تحقيق المخرجات البحثية المرجوَّة في الدَّوْرات السابقة ومن ضمنها عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمفهرسة في قواعد البيانات المرموقة ونسبة التعاون البحثي الدولي ومؤشر بناء القدرات البحثية الوطنية وعدد براءات الاختراع والشركات الناشئة من المشاريع البحثية، وفي الجانب الآخر ويعتمد مؤشرات أداء المؤسَّسة في البحث العلمي بشكل عام على مرتكزات الاقتصاد المعرفي ومؤشر الابتكار العالمي ومؤشرات التصنيفات الدولية للجامعات وغيرها. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جامعة الشرقية وسعيها الدؤوب لتعزيز تموضعها محليًّا ودوليًّا من خلال دعم ثقافة البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات البحثية الوطنية في إطار رؤية الجامعة ورسالتها وخطَّتها الاستراتيجية الطموحة 2020-2025، وإسهامًا في تحقيق رؤية عُمان 2040.