مناقشة أهمية تعزيز دور المرأة فـي المجتمع بالرستاق

الرستاق ـ من منى بنت منصور الخروصية:

نظَّمت دائرة التنمية الاجتماعية بالرستاق جلسة حوارية بعنوان «كوني مطمئنة» برعاية الدكتور مانع بن راشد بن عبدالله البراشدي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتَي شمال وجنوب الباطنة لجنوب الباطنة. تضمَّنت الجلسة أهمية تعزيز دَوْر المرأة في المجتمع والحفاظ على مكانتها وتقديم الدعم لها بما يتناسب مع طلعاتها وقدراتها فهي جزء أصيل من المجتمع. وعلى هامش الجسلة قامت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثَّلةً بدائرة شوون المرأة ـ بتنظيم حملة وطنية جاءت بعنوان (قري عينا) يأتي الهدف منها بث الوعي المجتمعي والتعريف بالحقوق والتشريعات المكفولة للمرأة قدَّمتها حليمة بنت ناصر اللمكية رئيسة قِسم التنمية الأُسرية بدائرة الرستاق أعطت نبذة تعرفية عن هذه الحملة ودَوْرها وأهميتها وإبراز الجوانب الاجتماعية والدينية التي يجب الاطلاع عليها من قبل المرأة. بعدها تم تقديم عرض تعريفي قصير عن الحملة والهدف منها بما يتناسب معها في أدوار.

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