وزير الخارجية يستعرض الأوضاع المأساوية فـي غزة ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي

خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

مسقط ـ العُمانية: عقد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الاجتماع السنوي الرابع مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظَّمات الدولية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، وذلك لتبادل وجهات النظر وتوضيح ما يطرح من موضوعات متصلة بمَسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان إلى جانب سياستها الخارجية. وعلى صعيد السياسة الخارجية العُمانية، أكَّد معالي السَّيد الوزير على الثوابت القائمة على الحوار والالتزام الراسخ بمبادئ العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي وعلى التعاون البنَّاء مع الدول والشعوب، مشيرًا إلى جوهرية الحوار في التعاطي مع مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية لما لذلك من تأثير يُسهم في تحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.

وقد تصدرت النقاش خلال الاجتماع الأوضاع المأساوية في قطاع غزَّة والمعاناة الشديدة للشَّعب الفلسطيني الشقيق نتيجة العمليات العسكرية التي تشنُّها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تجاوزت وانتهكت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكَّد معالي السَّيد وزير الخارجية على موقف سلطنة عُمان الثابت في إدانة تلك الانتهاكات وبذل كافَّة الجهود والمساعي مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظَّمات الدولية للوقف الفوري اللامشروط لإطلاق النار ووقف التصعيد والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل. وفي الختام، أعرب معالي السَّيد الوزير عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى سلطنة عُمان لجهودهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين بلدانهم وسلطنة عُمان. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المسؤولين من الوزارة.