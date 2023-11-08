سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان بالدنمارك

كوبناهجن ـ «الخليج 365»:

شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ـ في العاصمة الدنماركية كوبناهجن في المؤتمر الدولي الـ(14) للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي جاء حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ودَوْر المؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث ناقش المؤتمر دَوْر المؤسَّسات الوطنية في الحد من التعذيب، ودَوْر مؤسَّسات الدولة في منع التعذيب، كذلك الشراكة والمشاركة ودَوْرها في منع التعذيب، والآليَّات المتبعة في الاهتمام بالضحايا وإعادة تأهيلهم، إضافة إلى التأهيل والتدريب والبرامج الخاصة بالتوعية والتثقيف.

هدف المؤتمر إلى زيادة الفَهْم حول التحدِّيات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومناقشة واستكشاف الدَّوْر الذي يمكن للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تؤدِّيه في الحدِّ من مخاطر هذه المعاملة والقضاء عليها من خلال الأُطر التشريعية والإجرائية وآليَّة الرصد.

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