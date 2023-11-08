سلطنة عُمان تشارك فـي منتدى «QS» لقارة آسيا والمحيط الهادئ

كوالالمبور ـ «الخليج 365»:

شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في جامعة السُّلطان قابوس ـ في منتدى (QS) لقارَّة آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة الماليزية (كوالالمبور). بوفد يضمُّ كلًّا من: الدكتور طارق بن محيي الدين بن محمد غلام مساعد عميد كلِّية العلوم للتدريب وخدمة المجتمع ومدير فريق مشروع تعزيز مكانة الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، وذياب بن محمد الوعل رئيس قِسم التعزيز المؤسَّسي بمكتب التعاون الدولي. وقد بدأ المنتدى برعاية صاحب السُّمو الأمير علي رضا الدين بن توانكو محرز الأمير الأكبر لمنطقة سيري مينانتي وعضو مجلس نيجيري سمبيلان للعدالة والقانون في جمهورية ماليزيا الإسلامية.

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