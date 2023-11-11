ديسمبر القادم.. انطلاق ملتقى الصحفيين بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

استعرضت جمعية الصحفيين العُمانية برامج الملتقى بمحافظة جنوب الشرقية، والذي ستنظِّمه الجمعية خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، بحضورالدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من أعضاء المجلس ولجنة الصحفيين بمحافظتي الشرقية. وقد تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين المحافظة والجمعية والدَّوْر الفاعل لوسائل الإعلام ومساهمتها في تحقيق الاستراتيجية الشاملة لتنمية المحافظة. وقد استعرضت جمعية الصحفيين العُمانية الفكرة العامَّة للملتقى والهادفة إلى جانب تسليط الضوء إعلاميًّا على المُقوِّمات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي تزخر بها المحافظة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال الصحفيين ومراسلي تلك الوسائل الإعلامية التي ستشارك في هذا الملتقى.

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