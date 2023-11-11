حصاد الأسبوع:

جلالة السلطان يؤكد للرئيس الأميركي أهمية وقف العمليات العسكرية فـي غزة

مجلس الشورى يعقد جلسته الاستثنائية وينتخب رئيسه ونائبيه للفترة العاشرة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… حيث تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وقد أكد جلالة السلطان أبقاه الله على أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى، والتأكيد على أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

■ عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيسه ونائبيه للفترة العاشرة (2023/‏‏ 2027م).

ترأس الجلسة سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص العضو الأكبر سنًّا عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان ( 7/‏‏ 2021).

وأُعيد انتخاب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيسًا لمجلس الشورى للفترة العاشرة إثر فوزه بـ(58) صوتًا من أصل (89) صوتًا في عملية اقتراع سري مباشر عبر النظام الإلكتروني، حيث تنافس على منصب رئاسة المجلس (4) أعضاء.

كما تمّ انتخاب سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي ممثل ولاية الدقم نائبًا أول لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة بحصوله على 47 صوتًا من مجموع الأصوات في الجولة الثانية من التصويت، وتنافس على منصب النائب الأول للرئيس 7 أعضاء.

وانتُخب سعادة سعيد بن حمد السعدي نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة بحصوله على (52) صوتًا من مجموع الأصوات وتنافس على منصب النائب الثاني للرئيس 6 أعضاء.

■ التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في الرياض بمعالي جيمس كليفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، ولتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورة أكبر وأسرع.

■ استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.