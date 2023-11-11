توثيقا للتأثير العماني فـي الثقافة العالمية

بإدراج ملفَّي حصن جبرين، والمؤرِّخ الشَّاعر العُماني حميد بن محمد بن رزيق ـ عُنصريْنِ ثقافيَّين جديديْنِ في برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى الخمسينيَّة أو المئويَّة للأحداث التاريخيَّة المُهمَّة والشخصيَّات المؤثِّرة عالميًّا؛ يصبح عدد العناصر الثقافيَّة الَّتي أدرجتها سلطنة عُمان في هذا البرنامج الدولي ثمانية عناصر، حيث تمكَّنت خلال السنوات الماضية من إدراج ستِّ شخصيَّات عُمانيَّة، الأمْرُ الَّذي يُعدُّ توثيقًا للإسهام العُماني في الثقافة العالَميَّة، وتعريفًا بهذا الإسهام لمختلف الأجيال.

والإدراج الَّذي تمَّ أثناء مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الشؤون الإداريَّة والماليَّة المنبثقة من أعمال الدَّوْرة الثانية والأربعين للمؤتمر العامِّ لمنظَّمة الأُمم المُتَّحدة للتربية والعِلم والثقافة (اليونسكو) يعكس مكانة حصن جبرين الَّذي مرَّ على إنشائه (350) عامًا، حيث إنَّه من أهمِّ التحف المعماريَّة العُمانيَّة في القرن السابع عشر، وكان مركزًا علميًّا يدرِّس به أساتذة وعلماء في مختلف العلوم والتخصُّصات. أمَّا المؤرِّخ الشَّاعر حميد بن محمد بن رزيق المُتوَفَّى قَبْل (150) سنةً فإنَّه يُعدُّ من أهمِّ المؤرِّخين العُمانيِّين في القرن التاسع عشر، وعمل على توثيق المرحلة التاريخيَّة الممتدَّة منذ قيام أُسرة البوسعيد حتَّى نهاية عهد السَّيد سعيد بن سلطان عام ١٨٥٦م، وأثبت وقائعها وأحداثها بكُلِّ أمانة ودقَّة.

المحرر