وزير الخارجية يلتقي بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني

الرياض ـ العُمانية: عقد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، لقاءات ثنائية مع كُلٍّ من: معالي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظَّمة التحرير الفلسطينية، ومعالي محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج كُلٍّ على حِدَة، وذلك في إطار أعمال القمَّة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت بالرياض أمس.

تناول اللقاءان متابعة مسيرة العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدِّمتها الأحداث الخطيرة والمؤلمة في قِطاع غزَّة ومحيطها؛ جرَّاء تواصل العمليات العسكرية العدوانية لإسرائيل.

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