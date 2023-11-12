حلقة تدريبية حول علاج الحالات الطارئة بشمال الباطنة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمجمع شناص الصحي حلقة عمل تدريبية حول (علاج الحالات الطارئة) لكافة العاملين من الأطباء وطاقم التمريض بأقسام الطوارئ بمحافظة شمال الباطنة وذلك في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بصحار وبمشاركة واسعة من الأطباء والهيئة التمريضية وباعتماد من المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وضمّت حلقة العمل التدريبية مناقشة عدد من المحاور الرئيسية ومجموعة من أوراق العمل في كيفية التعامل مع مختلف الحالات الطارئة لضمان تقديم العلاج بصورة سريعة وآمنة.

حاضر في الحلقة التدريبية خبراء واستشاريون في مجال طب الطوارئ وطب الأطفال، وقد تضمنت أهداف الحلقة التدريبية في المقام الأول تعزيز فرص التعليم والتدريب للكوادر الطبية والتمريضية، وإكسابهم المهارات اللازمة لرفع مستوى الأداء والتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة الأكثر ترددا على أقسام الطوارئ والتي قد تؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض.

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