برنامج تدريبي حول المهارات الفنية لمشرفي مختبرات العلوم

كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في المديرية العامة للإشراف التربوي (دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية)، البرنامج التدريبي بعنوان:(المهارات الفنية لمشرفي مختبرات العلوم في ظل التقانة المعاصرة) والذي يستمر لمدة 7 أيام ويستهدف 37 من مشرفي أوائل ومشرفي مختبرات العلوم بتعليميات المحافظات، وذلك بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين.

يُقدم البرنامج التدريبي مشرفو أوائل ومشرفو وفنيو مختبرات العلوم، ممن تم تدريبهم بقسم مختبرات العلوم بالدائرة، وبشركتي توريد الأجهزة الرقم

ويهدف البرنامج التدريب على بدائل تفعيل المختبرات المدرسية في ظل التعليم عن بُعد كتفعيل المختبرات الافتراضية وتنمية مهارات فنيي ومشرفي المختبرات المدرسية في تطبيق بعض التجارب العلمية التي لا تعطي نتائج دقيقة، وإيجاد بدائل لبعض التجارب الموجودة في المناهج الدراسية، التي يصعب تنفيذها، والتعرف على فلسفة سلاسل العلوم، والتعرف على آلية التخلص من المواد الكيميائية الخطرة.

يتضمن البرنامج تقديم 13 أوراق عمل تضمنت الورقة الأولى بعنوان:(استخدام التقانة الحديثة في مختبر الأحياء)، والورقة الثانية بعنوان:(استخدام المجسات الإلكترونية في مختبر الكيمياء)، والورقة الثالثة فكانت بعنوان:(استخدام المجسات الإلكترونية في مختبرات الفيزياء)، والورقة الرابعة بعنوان:(استخدام برنامجEasySence2 في تجارب الكيمياء)، والورقة الخامسة بعنوان:(العوامل المؤثرة على معدل التفاعل المحفز بالأنزيم)،والورقة السادسة بعنوان:(النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية، ونظام عتاد لمشرفي مختبرات العلوم)، أما الورقة السابعة فكانت بعنوان:(تمثيل الموجات الصوتية)، والورقة الثامنة بعنوان:(فحص مختبرات العلوم)، والورقة التاسعة بعنوان:(تجربة حفظ كمية التحرك وتجربة الميكروميتر)، وجاءت الورقة العاشرة بعنوان: (تجربة طومسون)، والورقة الحادية عشرة بعنوان:(مبادئ ومصادر منهج كامبريدج)، والورقة الثانية عشرة بعنوان:(المختبر الافتراضي)، أما الورقة الثالثة عشرة والاخيرة فكانت بعنوان:(إدارة نفايات المختبرات)، وقد تخلل أوراق العمل مناقشات وأسئلة من الحضور.