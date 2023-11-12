توفر فرصا تجارية وصناعية جاذبة وثراء سياحيا وأثريا محافظة الداخلية وجهة مهيأة لاستقطاب الاستثمارات من داخل وخارج سلطنة عُمان

ـ 626 مليون ريال عُماني حجم الاستثمارات في مدينة نزوى وسمائل الصناعيتين

نزوى ـ العُمانية: تستثمر محافظة الداخلية الميزة النسبية التي تتمتع بها من ثراء سياحيّ وأثريّ، وتنوع بيولوجيّ، ومواسم زراعة نوعية، ومدن صناعية مهيّأة لاستقطاب الاستثمارات من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وفرص تجاريّة جاذبة، تكتمل بهمّة شبابها الذين أصبحوا مثالًا يحتذى به في التفاني والعمل.

وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إن هناك عدة مشروعات استثمارية تم طرحها في الوقت الحالي مثل مشروع استثمار إنشاء وتشغيل مركز تجاري متكامل الخدمات بمنطقة بسياء بولاية بهلا، واستثمار إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل الخدمات (سياحي وترفيهي) بمنطقة حيل اليمن بولاية الجبل الأخضر، ومشروع تطوير محطة نزوى المتكاملة لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة بنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل ونقل الأصول.

واوضح سعادته أن هناك مشروعات من المؤمل أن ترى النور في الفترة القريبة القادمة مثل تنفيذ مشروع نزوى الكبرى، ومشروع تطوير ولاية الجبل الأخضر الذي تتبناه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشراكة مع محافظة الداخلية وعدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وبيّن سعادته أن هناك توجّها في المرحلة القادمة لتهيئة وتطوير المواقع السياحية بمختلف ولايات المحافظة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، والتنسيق المشترك لإقامة مهرجانات سياحية في المواسم الصيفية والشتوية، حيث سيتم تنظيم عدد من المهرجانات سنويًّا مثل مهرجان الداخلية ومهرجان الجبل الأخضر، كما تم طرح مناقصات ومزايدات في مجال تطوير قطاع الحدائق والتشجير، وطرح موقعين للاستثمار لإنشاء وتشغيل مركزين تجاريين متكاملي الخدمات وسوقين لبيع المنتجات الحرفية والمحلية في ولايتي بهلا والجبل الأخضر، وتعمل المحافظة على تهيئة الطرق لتسهيل الوصول للمواقع السياحية، إضافة إلى تهيئة المواقع الأثرية أمام الحركة السياحية.

وتولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي لما تتميز به من مقومات سياحية متفرّدة ومعالم طبيعيّة وتاريخيّة وثقافيّة فهي مقصد للسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها طيلة العام، ومن هذه المواقع قلعة نزوى، وقلعة بهلا التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي، وحصن جبرين، وحصن سمائل، وفلج دارس وفلج الخطمين وفلج الملكي التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي.

ويوجد بالمحافظة أسواق نزوى وبهلا وفنجا، إضافة إلى الحارات القديمة، كما توفر النزل السياحية التي تمتاز بها المحافظة تجربة استثنائية تعرف بأصالة الحضارة العُمانية.

ويعد الجبل الأخضر أحد أهم المزارات السياحية لمناخه المعتدل وجمال مفرداته الجيولوجية، وتم تطوير قرية السوجرة بالجبل الأخضر أخيرا لتكون رافدًا سياحيًّا خاصة لمحبّي سياحة المغامرات، ومن المواقع السياحيّة أيضا جبل شمس وقرية مسفاة العبريين في ولاية الحمراء، وكهف الهوتة وغيرها.

ويمثل متحف عُمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية أيقونة عمرانية تعرّف الزوار بتاريخ سلطنة عُمان ونهضتها والنقلة النوعية بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

وتمتاز المحافظة بعدد من المواسم الزراعية كموسم حصاد الرمان والورد بالجبل الأخضر، وجني المشمش بجبل شمس، وحصاد ثمار الزيتون، وحصاد القمح، وزراعة قصب السكر، بما يعزز الأمن الغذائي ويشكّل رافدًا زراعيًّا واقتصاديًّا لأهالي المحافظة.

وفي الجانب الصناعي توجد بالمحافظة مدينة نزوى ومدينة سمائل الصناعيتان، حيث بلغت عدد المشروعات في مدينة نزوى الصناعية 166 مشروعًا، بحجم استثمارات يبلغ 471 مليون ريال عُماني، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 7.1 مليون متر مربع، كما يصل عدد المشروعات في مدينة سمائل الصناعية إلى 156 مشروعا بحجم استثمار يصل إلى نحو 155 مليون ريال عُماني، وبمساحة كلية تصل إلى 11.9 مليون متر مربع.

ويبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المقدمة حتى النصف الأول من العام الحالي (26507) سجلّاتٍ تجاريّة، ووصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة في محافظة الداخلية بنهاية العام الماضي إلى (25847) سجلًّا تجاريًّا، مرتفعًا بنسبةِ 7.7 في المائةِ عن العام 2021 البالغ عددها (23994) سجلًّا تجاريًّا.

وبلغ عدد شركات ذات تصنيف محدودة المسؤولية المسجلة في المحافظة من أول أكتوبر 2022 إلى 12 من أكتوبر 2023م، 182، كما توجد بالمحافظة خلال الفترة ذاتها 18 مؤسسة عمل حر، و3 سجلات لشركات توصية، و149 عملًا تجاريًّا منزليًّا، و35 شركة تضامنية، و252 شركة ذات الشخص الواحد، ويبلغ عدد التراخيص الاستثمارية في الفترة ذاتها 244 ترخيصًا.

وأشار سعادته إلى أن محافظة الداخلية تعد إحدى المحافظات الواعدة المؤهلة لاستقطاب العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية المختلفة وهناك تواصل دائم بين المسؤولين في محافظة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمدن الصناعية لبحث أوجه التعاون، خاصة فيما يخص تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأردف سعادته قائلا إن المحافظة تسعى دائما لتعزيز البيئة الاستثمارية وفقا للميز النسبية التي تتمتع بها وتعزز قاطرة التنويع الاقتصادي في محافظة الداخلية التي تشهد تنوّعًا في إيجاد الفرص الاقتصادية وجلب المشروعات التي تعزز دور المحافظة المركزي المتمثل في دعم كل الفرص المتاحة، سواء المستثمر العُماني أو المستثمر الأجنبي، ضمن بيئة تنظيمية تتصف بالتجدّد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.

وتعمل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع ورفع قدرتها التنافسية من خلال برامج مبتكرة ومستدامة، ويبلغ عدد الطلبات الجديدة لبطاقة ريادة خلال هذا العام في محافظة الداخلية 3 آلاف و672 طلبًا، وبلغ عدد المجدّدين للبطاقة ألفين و804.

كما بلغ عدد القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية العُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في محافظة الداخلية 170 قرضًا بلغت تكلفتها 3 ملايين و284 ألفًا و993 ريالًا عمانيًّا، مقارنة بـ 118 قرضًا في الفترة ذاتها من عام 2022م بقيمة بلغت مليونًا و998 ألفًا و120 ريالًا عمانيًّا، بنسبة تغيير بلغت 44 بالمائة.

وتم خلال هذا العام تنظيم حلقة عمل لحصر الفرص الاستثمارية للوقوف على الفرص الاستثمارية في محافظة الداخلية في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والتراثي والقطاع البلدي بمشاركة جهاز الاستثمار العُماني وبرنامج نزدهر وعدد من المستثمرين بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، وجرى حصر جميع الفرص الاستثمارية والتحديات وحلحلتها بالإضافة إلى تجميع النتائج المتفق عليها من قبل القطاعات المشاركة، بعدها تم عرض مخرجات الحلقة من الأفكار والفرص الاستثمارية واختيار أفضل الفرص بالتوافق مع الجهات المعنية تمهيدًا لاعتمادها وعرضها لاحقا في الملتقى الاستثماري المزمع إقامته خلال شهر ديسمبر القادم.

وفي الجانب الصحي افتتحت وزارة الصحة خلال هذا العام مشروع توسعة مستشفى نزوى المرجعي بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال عُماني وبذلك ترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 555 سريرًا، وإضافة 8 مبانٍ بمساحة تقدر بـ 45 ألف متر مربع وتحتوي على 260 مرفقًا.

وتضع المحافظة تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 نصب عينيها من خلال منهجية واضحة عبر السعي لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الريفيّة والحضريّة، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والاستدامة البيئية، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص واشراك المجتمع، وإنشاء بنية أساسية تلبي احتياجات المواطنين.

وبلغ إجمالي الأراضي الموزعة في محافظة الداخلية من سبتمبر 2022م إلى سبتمبر 2023م، 4 آلاف و518 أرضًا، كما بلغ عدد الأراضي المسجلة بالمحافظة خلال الفترة ذاتها 9 آلاف و869 أرضًا.

وأكد سعادته على أن القطاع البلدي يعمل على تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات البلدية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتشجيع المبادرات الإبداعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وأردف قائلا إن محافظة الداخلية تسعى لتطوير وتحسين الخدمات البلدية في كل ولايات المحافظة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات ويعود بالنفع والمصلحة على المجتمع، ومن أهم المشروعات المتعلقة بهذا القطاع مشروعات رصف وصيانة الطرق الداخلية في بعض ولايات المحافظة، ومشروعات متعلقة بتطوير المناطق التجارية وإنشاء مسالخ البلدية وتطوير الأسواق ومداخل الولايات، وإنشاء مظلات للانتظار، ومشروعات التشجير وتطوير الحدائق والمتنزهات، ومشروعات تنمية المناطق الصناعية التابعة للمحافظة. وقد بلغت تكلفة المشروعات البلدية في المحافظة من أكتوبر 2022م إلى أكتوبر الماضي (22.168.293) ريالًا عُمانيًّا.

كما تعمل المحافظة خلال الفترة القادمة على تنفيذ بعض الحدائق في عدد من الولايات منها حديقة نزوى العامة وحديقة الحمراء العامة وحديقة الجبل الأخضر.

وتنفرد محافظة الداخلية بالعديد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية من بينها معهدُ السُّلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يستقطب الطلبة من دول العالم المختلفة، لنشر اللغة العربية والثقافة العمانية من خلال برامج نوعية ومناهج تخصصية، وبلغ عدد الدارسين في المعهد خلال الفترة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر الماضي ألفًا و468 طالبًا، وبلغ عدد الدول التي استقبل المعهد طلبة منها خلال الفترة ذاتها 60 دولة، وعدد الدورات التدريبية 48 دورة، وأوفدت أكثر من خمس دول طلبة إلى المعهد منها أمريكا وبريطانيا وتركيا وأستراليا.

وفي الشأن البيئي تعمل هيئة البيئة على عددٍ من المشروعات والأنشطة والمبادرات في محافظة الداخلية خلال السنوات القادمة منها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والنهوض بواقع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة من خلال تنفيذ أهداف المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية، وتعمل على مشروع حصر وتوثيق الأشجار البرية المعمرة، وعمل الدراسات البحثية لصون الحياة الفطرية (المسوحات الميدانية للغطاء النباتي والحياة البرية)، وتنمية وصون الغطاء النباتي (عملية حماية وتأهيل الأنواع واستعادة الموائل، وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية)، وتعمل على حماية واستثمار محميتين موجودتين في المحافظة وهما محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم ومحمية المناظر الطبيعية بالجبل الأخضر.

ونوه سعادته أن القطاع البيئي حظي باهتمام كبير حفاظا على الموارد البيئية من الاستغلال الجائر أو الانقراض نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية، من محميات طبيعية وأشجار معمرة، مشيرًا إلى التعاون مع هيئة البيئة في صون البيئة من خلال إطلاق برامج وحملات توعوية وتثقيفية للمواطنين والزوار لحثهم على المحافظة على جماليات وطبيعة المواقع.

ولإشراك الشباب والأخذ بآرائهم وتطلعاتهم وفتح مجالات التواصل معهم بيّن سعادته أن المحافظة تسعى دائما للامتثال للتوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتتمثّل في إشراك الشباب وإتاحة الفرصة لهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بمستقبل المحافظة، باعتبارهم الشريك الأساسي في التنمية والتطوير.

ومن هذا المنطلق قامت المحافظة بعقد عددٍ من الجلسات واللقاءات مع أبناء المحافظة منها الجلسات الحوارية الشبابية على مدار سنتين (2022-2023)، بمشاركة مجموعة من فئة الشباب ورواد الأعمال من مختلف ولايات المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من قبل عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، لإيجاد أفكار استثمارية، ومبادرات تمكينية في المحاور المستهدفة التي تضم محور التراث والسياحة، ومحور الابتكار والتكنولوجيا، ومحور الشراكة المجتمعية.

ومن الملتقيات مع المجتمع والشباب نُظّم خلال هذا العام ملتقى بجبل شمس في ولاية الحمراء، ولقاء جمعيات المرأة العُمانية بالمحافظة، وتم إطلاق عدة مبادرات منها: برنامج مبادرات أبناء الداخلية 2022-2023، وهاكثون للفرق الخيرية، ومبادرة كفاءة وهي عبارة عن برنامج تمكيني للكفاءات الوطنية في المحافظة، والمعنية بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وفي الشأن الثقافي والرياضي تسعى المحافظة وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للتركيز على ثقافة المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية ومنها إقامة مهرجان الداخلية السينمائي الدولي سنويًّا، وإقامة الأمسيات الشعرية، ومسابقة الإبداع الثقافي، كما تم تنظيم جملة من البرامج والأنشطة والمسابقات خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى أكتوبر 2023 تشمل مختلف الفئات العمرية منها الرياضة أسلوب وحياة، وخماسية كرة القدم ويوم رياضي للفتيات والمهرجان الصيفي للألعاب الصغيرة، ويوم رياضي للمسنين.

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