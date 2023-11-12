برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل المحاسبين والمدققين الداخليين

بدء البرنامج التدريبي (المنهج المتكامل لإعداد وتأهيل المحاسبين والمدققين الداخليين) والذي تنظمه بلدية مسقط بمشاركة عدد من موظفي البلدية المعنيين .

وقال الدكتور ماهر بن خميس الزدجالي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ببلدية مسقط أن البرنامج يستهدف مجموعة من الموظفين العاملين في مجالات التدقيق والمحاسبة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل مهارات وتنمية قدرات المشاركين في القطاع المالي، ومواكبة المتغيرات في مجال المحاسبة باستخدام أنجع الوسائل والتقنيات الحديثة .

يذكر أن البرنامج يأتي تزامنًا مع احتفاء بلدية مسقط بيوم المحاسب العالمي الذي يصادف 10 من نوفمبر من كل عامٍ تأكيداً على أهمية وظائف المحاسبة والتدقيق والحرص على تطوير مهارات العاملين في هذا الجانب بما يمكنهم من تحقيق مستوى عالي من الفاعلية في الأداء بما ينعكس على مجمل الأداء المؤسسي للبلدية .

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