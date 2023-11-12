سلطنة عمان وقطر تستعرضان مجالات العمل البلدي

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط بمكتبه أمس سعادة محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي القطري والوفد المرافق له.

واستعرض معالي السَّيد خلال المقابلة الدَّوْر الذي يقوم به المجلس البلدي لمحافظة مسقط في تطوير المحافظة، ومساندة الجهات الخدمية للارتقاء بكُلِّ الخدمات العامة.

من جانبه أشاد سعادة الضيف بالنقلة النوعية والحضارية التي شهدتها سلطنة عُمان ومحافظة مسقط على وجه الخصوص، وثراء تجربة المجلس البلدي في محافظة مسقط.

جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّية والأمور ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز العلاقات القائمة بينهما في المجالات المتعلقة بالعمل البلدي.

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