سلطنة عمان تناقش الملفات العسكرية مع دول «التعاون»

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع صباح أمس بمعسكر المرتفعة رؤساء أركان القوَّات المسلحة بدول مجلس التعاون المشاركين في أعمال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العُليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوَّات المسلَّحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوَّات السُّلطان المسلَّحة.

وقد رحَّب معالي الدكتور الأمين العام، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوَّات المسلَّحة بدول المجلس مثمِّنًا جهود ومساعي رؤساء أركان القوَّات المسلَّحة في دعم مَسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية، متمنيًا لهم التوفيق في أعمال الاجتماع. تمَّ خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس، وسعادة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة للمجلس.

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