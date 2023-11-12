بناء على الأوامر السامية «الدولة» يعقد جلسته الأولى للفترة الثامنة وينتخب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب الأربعاء

بناءً على الأوامر السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ يستهلُّ مجلس الدولة فترته الثامنة (2023-2027م) بعقد أولى جلساته لِدَوْر انعقاده العادي الأول وذلك يوم الأربعاء القادم.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى أداء القسَم للمُكرَّمين أعضاء الفترة الثامنة، وكلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وسينتخب مجلس الدولة خلال جلسته الأولى نائبَي الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، بالإضافة إلى الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس من قِبل الأعضاء المُكرَّمين.

ويأتي ذلك بناءً على المادَّة (25) من قانون مجلس عُمان فيما يخصُّ أداء القسَم والتي نصَّت على أنَّه: «يُقسم أعضاء مجلسَي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية:

«أُقسم بالله العظيم أن أكونَ مخلصًا لسُلطاني وبلادي، وأن أحترمَ النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظَ على سلامة الدَّولة وعلى المقوِّمات الأساسية للمُجتمع العُماني وقِيَمه الأصيلة، وأن أؤديَ أعمالي في المجلس، ولجانه بالأمانة والصِّدق».

كما نصَّت المادَّة (9) من قانون مجلس عُمان فيما يخصُّ انتخاب نواب الرئيس على أنَّه: «ينتخب مجلس الدَّولة من بين أعضائه ولمِثل فترته – في أوَّل جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السِّري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحصل أيٌّ من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية».