بحث أوجه التعاون القضائي بين سلطنة عمان والبحرين

مسقط ـ العُمانية: استقبل فضيلة السَّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العُليا بمكتبه أمس وفدًا قضائيًّا من مملكة البحرين برئاسة خليفة بن راشد بن أحمد مجيران القاضي بمحكمة التمييز البحرينية الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

وأكَّد فضيلة السَّيد رئيس المحكمة العُليا خلال اللقاء على أهمية الزيارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تصبُّ في تطوير الجهاز القضائي والعدلي من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القضائي والقانوني؛ لتحقيق مفاهيم العدالة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدِّمها السُّلطة القضائية.

وأشار فضيلته إلى أنَّ الزيارة تُمثِّل إضافةً علميةً وقانونية تصبُّ في مصلحة دعم منظومة العمل القضائي والقانوني في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العُليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالعلاقات البحرينية العُمانية وبالتجربة القضائية العُمانية التي تطبق أفضل الممارسات في مجال التقاضي، وتوظف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة.

تمَّ خلال المقابلة بحث أوْجُه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.

يُذكر أنَّ زيارة الوفد القضائي البحريني تستمر عدَّة أيام، يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين ضِمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العُليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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