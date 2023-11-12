مجلس «التقنية» يقر لائحة الاستشارات والنظام الأكاديمي للدراسات العليا

أقرَّ أمس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مسوَّدة لائحة تنظيم الاستشارات بالجامعة والنظام الأكاديمي للدراسات العليا، حيث ترأَّس الاجتماع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، رئيس المجلس وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس وذلك بمقر رئاسة الجامعة. تضمَّن الاجتماع مناقشة عدد من مواضيع سَير العمل في الجامعة خلال اجتماعه الأول للــعــام الأكاديمي 2023 ـ 2024م. وأكَّد معاليه على أهمية تكاملية الأدوار بين مختلف المؤسَّسات وأعضاء المجلس في تحقيق أهداف ومستهدفات الجامعة والمشاركة في تطوير ورفع مكانة الجامعة كمؤسَّسة أكاديمية مرموقة. واطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ مشروع اللائحة التنظيميـة لنظام الجامعة تمهيًدا لاستكمال إجراءات مراجعتها من الجهات المختصة، وعلى استعدادات فرع الجامعة بمسندم من ناحية جاهزية المبنى المستأجر والبنية التحتية للمبنى وكافة الاستعدادات الإدارية اللازمة لتهيئة المبنى لاستقبال (150) من الطلبة المقبولين للدراسة في فرع الجامعة بمسندم في بداية الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024م. وأقرَّ المجلس مسوَّدة لائحة تنظيم الاستشارات بالجامعة التي رفعت إليها بعد اعتمادها من المجلس الأكاديمي للجامعة، حيث شكَّلت الجامعة لجانًا وفِـرق عمـل مختلفة؛ لإعداد لائحة لتنظيم الاستشارات بالجامعة وإعداد المسوَّدة الأولى لها، كما أقرَّ المجلس النظام الأكاديمي للدراسات العُليا بالجامعة. واعتمـد المجلس منح الـدرجـات العلميـة لطلبـة جـامعـة التقنيـة والعلوم التطبيقيــة الــذين أكملوا متطلبات التخرج بنجاح لفصل الصيف والمكملين لفصــــل الربيــــع للعام الأكاديمي 2022/‏2023م والبالغ عددهم 2196 خريجًا وخريجة. وأكَّد المجلس في ختام الاجتماع على أهمية دَوْر الجامعة في الاستمرار في تخريج كفاءات مؤهلة قيميًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا ولدَيْها الجاهزية والتمكين للحياة وسُوق العمل والعمل الريادي وقادرة على المنافسة على كُلِّ المستويات وفي مختلف المجالات.