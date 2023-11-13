لقاء مفتوح مع عدد من الجامعات الكندية

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للبعثات لقاء مفتوحا مع عدد من الجامعات الكندية وذلك بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمرتفعات المطار، هدف اللقاء الى تعزيز الحوار المباشر وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الخارجية.

وتضمن تقديم عرض مرئي من دائرة البعثات الخارجية بالوزارة حول معايير اختيار جهات الابتعاث وأبرز المراحل التي يمر بها الطالب بعد حصوله على بعثة دراسية خارجية أنواع البعثات المتاحة للطلبة مع التركيز على كندا كأحد وجهات الابتعاث الخارجية، واطلع الوفد الكندي على لمحة سريعة عن رؤية عمان ٢٠٤٠ وأبرز أولوياتها المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كما قام ممثل السفارة الكندية بالرياض بتقديم عرض مرئي تناول فيه أهم المقومات التي يجب ان يراعيها الطالب من جانب الدراسة والمعيشة في كندا.

وتحتل الكثير من الجامعات الكندية مراكز مرموقة حسب التصنيف العالمي للجامعات وتنقسم مؤسسات التعليم العالي في كندا إلى جامعات تكون فيها الدراسة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، و تطرح أغلب التخصصات والبرامج الأكاديمية، وكليات تقنية تقدم برامج متنوعة من الدبلوم وحتى البكالوريوس. أما الدراسة فتختلف حسب البرنامج من سنتين إلى أربع سنوات، وأغلب التخصصات في هذا النوع من الكليات في مجالي التقنية والأعمال، كما أن كليات المجتمع تطرح برامج متعددة، وهي تشبه كليات التقنية، إلا أنها تشتمل على برامج أوسع مثل التربية والآداب والفنون. كما تضمن العرض جوانب المعيشة في كندا والضوابط العامة للقبول في الجامعات الكندية. وقدمت الجامعات الكندية المشاركة لمحة سريعة عن مؤسساتها. وفي ختام اللقاء أتيحت الفرصة للتعرف على الجامعات الكندية والتي بلغ عددها ١٢ جامعة حسب تقسيمات المديرية العامة للبعثات.