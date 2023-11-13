برنامج لتطوير الكفاءات في مجال ضمان الجودة بجامعة “التقنية”

مسقط ـ الخليج 365: تنظم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج تدريبي لتطوير الكفاءات في مجال ضمان الجودة للقيادات بالجامعة لنواب رئيس الجامعة، ومساعدي رئيس الجامعة للأفرع، وعمداء الكليات التخصصية وذلك بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للاستعداد للاعتماد المؤسسي للجامعة، وتقديم التوجيه والدعم لمساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات التخصصية في فهم المعايير، وإعداد الوثائق الداعمة، وتطبيق ممارسات ضمان الجودة داخل فروعهم وكلياتهم، مما يدعم تعزيز الجاهزية لاستيفاء شروط ومعايير ضمان الجودة حسب دليل التقويم مقابل المعايير المؤسسية ISAM.

وركزت محاور الحلقة في يومها الأول على مراحل الاعتماد المؤسسي والمعايير والمقاييس الاساسية للاعتماد المؤسسي والتي تتضمن تقييماً شاملاً للجامعة أو الكلية للتأكد من استيفائها للمعايير والمقاييس المطلوبة، بما في ذلك البنية التحتية والمرافق والبرامج الأكاديمية ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة إدارة الجودة، من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث يوفر الاعتماد المؤسسي المصداقية والضمان للطلاب وأولياء الأمور وأصحاب العمل والمجتمع فيما يتعلق بالجودة الشاملة ومعايير المؤسسة، وكيفية الاستعداد والاعداد لملف المراجعة الذاتية الداعمة، وآلية التحسين المستمر والاستدامة. ويأتي تنظيم مثل هذه الورش ضمن أهداف الجامعة في تحسين عملية التعلم والتعليم في الجامعة ورفع جودتها وضمان استدامتها.

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