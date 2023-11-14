مجلس اولياء الامور بالمصنعة يعقد أجتماعه الاول

المصنعة من خليفة بن عبدالله الفارسي

عقد الاجتماع الأول لمجلس أولياء الأمور بولاية المصنعة ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن علي بن سعود الحبسي والي المصنعة رئيس المجلس رحب سعادتة بالحضور مثمنا الدور الكبير التي تقوم بة مدارس الولاية متمثلا في ادوار ادارات المدارس والهيئات التدريسة والادارية بعد ذلك تم تشكيل رئيس وأعضاء اللجان وهن التعليمية والاجتماعية و المالية بعدها تم مناقشة عدد من المواضيع التربوية والتعليمية الى جانب تعزيز جوانب ادوار الأسرة والمجتمع في رفع مستويات الطلبة

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