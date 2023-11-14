فعالية توعوية حول صحة الطفل السكري بمستشفى النهضة

مسقط ـ الخليج 365:

نظم مستشفى النهضة، ممثلًا بقسم الباطنية أطفال، أمس فعالية اليوم المفتوح للتوعية بصحة الطفل السكري والطفل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم الرابع عشر من نوفمبر من كل عام. أقيمت الفعالية بحضور الدكتور حمد بن محمد الحارثي ـ طبيب استشاري أول جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى النهضة وعيسى الحوسني مدير مساعد للشؤون الإدارية والمالية بمستشفى النهضة وعدد من المسؤولين والكادر الطبي والطبي المساعد بالمستشفى. في بداية الفعالية ألقت الدكتورة حنان المحروقية رئيسة قسم الأطفال بمستشفى النهضة كلمة قالت فيها: إنّ الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم الرابع عشر من نوفمبر من كل عام يعد حدثًا عالميًا، لهدف التوعية بأهمية الوقاية من هذا المرض.

وأضافت: إنّ مرض السكري يُعدُّ من الأمراض الشائعة التي تصيب جميع الفئات العمرية المختلفة في المجتمع، كما يُعدُّ سببًا رئيسًا للعمى واالفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية. ودعت المحروقية الى أهمية تضافر الجهود المخلصة في المجتمع، وذلك للحد من انتشار هذا المرض، وهذا هو المعنى المتمثل في شعار هذا اليوم (الدائرة الزرقاء) الذي يرمز إلى الوحدة في مواجهة هذا المرض .

اليوم المفتوح اشتمل على محاضرات علمية نفذت بقاعة المؤتمرات بالمستشفى، كانت حول السكري عند الأطفال، وطرق علاجه والتغذية والسكري وعن قانون حماية الطفل، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن صحة الطفل السكري والطقل. الفعالية التوعوية هدفت إلى زيادة التوعية بأهمية رعاية الأطفال وحقوقهم، وإلى نشر التوعية بأساليب التربية الصحية وسلامة الأطفال، وزيادة الوعي بتشخيص وعـلاج السكري لـدى الأطفال. كما اشتملت كذلك على معرض توعوي نظم بالمدخل الرئيسي للمستشفى، توزعت أركانه على حقوق الطفل، التغذية الصحية للأطفال، سلامة الطفل وتجنب الحوادث والإصابات، الطفل والسكري، الأدوية المستخدمة في علاج السكري لدى الأطفال، التعامل مع الطفل المصاب بالسكري والدعم النفسي له ولعائلته، محطة لقياس السكري في الدم والعلامات الحيوية للجسم، مكافحة العدوى، العناية بالأسنان لدى الأطفال، كما احتوى ركن الطفل على مسابقات وجوائز وفعاليات مرحة للأطفال، وحظي المعرض بمشاركة وحضور جيد من مرتادي المستشفى. وفي الختام كرم الدكتور حمد بن محمد الحارثي طبيب استشاري أول جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى النهضة مجموعة من الأقسام المشاركة بالفعالية والتي ساهمت في نجاحها من داخل وخارج المستشفى.