نفذت هيئة البيئة حلقة عمل حول “رفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية” في سلطنة عمان بحضور عدد من موظفي ديوان عام الهيئة وموظفي ادارات البيئة بالمحافظات والمنافذ الحدودية.

هدفت حلقة العمل الى تذليل كافة التحديات وتسهيلها ووضع الحلول الممكنة التي تسهم في رفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية،وصقل المهارات في إدارة الذات، ورفع مستوى الإنتاجية لدى موظفين الهيئة العاملين في المنافذ الحدودية. بالإضافة إلى تعزيز عمليات الرقابةالبيئية بكفاءة وجودة عالية في المنافذ الحدودية.

شملت الحلقة على تقديم عرض مرئي عام عن العمل في المنافذ الحدودية والتحديات التي تواجههم مع وضع حلول لها وذلك عبر منهجيه(لين) لحل المشكلات وبعض الاحصائيات والمعلومات وتوصيات البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين والجمركيين. بالإضافة إلى جلسة عصف ذهني لصياغة الاهداف ووضع الإطار الزمني للتغلب على التحديات التي تواجه الموظفين في تلك المنافذ.

الجديد بالذكر تأتي هذه الحلقة من ضمن سلسلة حلقات وجلسات تدريبية لتطوير العمل ورفع الكفاءات الوطنية للموظفين بالهيئة.

كانت هذه تفاصيل خبر حلقة عمل رفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.