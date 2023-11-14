مرحلة أساسها العزم والتمكين

مفتتحًا دَوْر الانعقاد السّنوي الأوَّل للدَّوْرة الثامنة لمجلس عُمان، وضع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأُسس التي تقوم عليها هذه المرحلة من مسيرة النهضة المتجددة والتي تتمثل في العزم على الإنجاز المرتكن على تمكين كافة القطاعات من القيام بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها.

ومن ضمن ما يتمثل فيه هذا التمكين تأكيد جلالة العاهل المُفدَّى ـ أبقاه الله ـ الحرص على أَنْ يحْظَى مجلس عُمان بالمزيد من الاهتمام والدَّعْمِ ليكونَ وبما أتاحه له القانون من صلاحيات مكرسًا لِدَوْره كَشَرِيك أسَاسِي في منظومة الدولة.

كما أكد الخِطاب السَّامي على المُضي قُدمًا في بذل المزيد من الجهود لتنويعِ مصادر الدخل الوطني، من خلالِ زيادة الإيراداتِ غير النفطية؛ لضمان استدامة المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع ما يتميز به نظام الحماية الاجتماعية من شمولية تستهدف كافة فئات المجتمع؛ لِيَنْعَمَ الجميع بالعيش الكريم.

ومثلما مكنت إعادة الهيكلة الجهاز الإداري للدولة من زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته فإنَّ هناك عزمًا على المتابعة ليصبحَ تبسيط الإجراءات وانسيابها سمةً بارزةً في الأداء الحكومي.

كما أنَّ ترسيخ مبدأ اللامركزية في المحافظات مكَّنها من الإسهام بشكل أكبر في بناء الخليج 365 فإنَّ هناك عزمًا على المُضي قُدمًا في هذا التوجُّه لتنعكسَ آثارُهُ الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.

المحرر