تدشين مختبرات قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية المهنية بصحم

دشَّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مختبرات قِسم الهندسة الميكانيكية بالكُلِّية المهنية بصحم برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

يأتي أهمية المشروع من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التنمية المستدامة لتحقيق تعاون مثمر في مجال التنمية والتمكين المعرفي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم والتدريب المهني والمساهمة في تعزيز التعاون المؤسسي، حيث قامت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتمويل المشروع من خلال تجهيز (3) مختبرات في قِسم الهندسة الميكانيكية احتوت على أجهزة متنوِّعة تخدم العملية التعليمية والتدريبية للطلبة.

وألقى خالد بن خلفان المعمري مدير الكُلِّية المهنية بصحم كلمة الوزارة قال فيها: نفتتح اليوم مختبرات الهندسة الميكانيكية بالكُلِّية التي تضم (21) جهازًا موزعة على (3) مختبرات وهي مختبر ميكانيكا السوائل الذي يضم (10) أجهزة مختلفة، ويختص بالبحوث والتجارب المتعلقة بسلوك السوائل وديناميتها، ومختبر الهندسة التطبيقية الذي زود بـ(4) أجهزة لإجراء التجارب والأبحاث المتعلقة بحركة الأجسام والقوى الميكانيكية التي تؤثر عليها، إضافة إلى مختبر هندسة المواد الذي يتضمن (7) أجهزة حديثة لإجراء التجارب والأبحاث المتعلقة بالمواد وخصائصها.

كما ألقى باسم بن ناصر البطاشي مدير التنمية المستدامة بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كلمة الشركة أكد بدور دعم الشركة والجهود في إنشاء مختبرات تعليمية حديثة، وتوفير المعدَّات المتقدمة للعديد من الكُلِّيات المهنية حول سلطنة عُمان. وأضاف البطاشي: يأتي افتتاح مشروع مختبرات الميكانيكا هنا في هذا الصرح العلمي مكملًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة في الامتثال لمحور «الإنسان والمجتمع» من رؤية عُمان2040، إذ نأمل أن يُشكِّلَ دعمنا هذا حافزًا لبذل كافة الجهود لصالح المجتمع وهذا الخليج 365 المعطاء وتعزيز حضور التعليم والبحث المعرفي والابتكار. بعدها قامت راعية المناسبة بتدشين المختبرات والاطلاع على ما تحويه من منظومة وتقنية أجهزة ومعدَّات علمية حديثة، تحاكي الأجهزة المتطورة ذات الكفاءة العليا، أعقب ذلك زيارة المعرض الطلابي المصاحب والتعرف على المشاريع الطلابية الابتكارية لمختلف أقسام الكُلِّية.