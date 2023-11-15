قاعدة انطلاق للأدوار الوطنية

بخريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وبالتأكيد على دَوْر مجلس عُمان وتكامله مع أجهزة الدَّولة المختلفة، جاء الخِطاب السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ لِيُمثِّلَ قاعدة انطلاق لمجلس عُمان نَحْوَ أدواره الوطنيَّة في هذه المرحلة من مَسيرة النهضة المُتجدِّدة.

فمضامين الخِطاب السَّامي الَّتي تلامس مختلف المجالات والخطط والتطلعات الوطنيَّة الرامية لترجمة رؤية «عُمان ٢٠٤٠»، والمُضي بها لتحقيق المزيد من التطوُّر والنَّماء لسلطنة عُمان بما يضمن تحقيق الرفاهية والسَّعادة للمواطن، تدفع مجلس عُمان لمواكبة هذه الخطط والطلعات من خلال ما يضطلع به المجلس من أدوار ومبادرات، مستندًا إلى صلاحيَّاته الَّتي حدَّدها النِّظام الأساسي للدَّولة وقانون مجلس عُمان لتعزيز التشريعات الدَّاعمة لمختلف المجالات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة.

فالتوجيهات السَّامية لجلالة السُّلطان المُعظَّم سواء في زيادة فاعليَّة الأداء الحكومي وكفاءته، أو توطين تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي يستدعي تكثيف الدَّوْر الرقابي والتشريعي لمجلس عُمان، فضلًا عن الإسهام في رصد التحدِّيات المُجتمعيَّة وتأثيراتها غير المقبولة على المنظومة الأخلاقيَّة والثقافيَّة وأهمِّية التصدِّي لها، بالدراسة والمتابعة لتعزيز قدرة المُجتمع على مواجهتها.

فمجلس عُمان شَريك أساسي في منظومة الدوُلة، وسيكُونُ على قدر المسؤوليَّة.

المحرر