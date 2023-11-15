وزير المكتب السلطاني يستقبل السفير الإيراني

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني بمكتبه أمس سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني في بداية المقابلة بسعادة السفير، الذي قدَّم شكره وتقديره لمواقف سلطنة عُمان تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة، واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

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