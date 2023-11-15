الكلية العسكرية التقنية تستضيف «يوم الجودة العماني الأول 2023»

مسقط ـ العُمانية: استضافت الكُلِّية العسكرية التقنية أمس فعالية (يوم الجودة العُماني الأول 2023) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للجودة في التعليم العالي، برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وأكد العقيد الركن (مهندس) جاسم بن صالح الدائري مدير ضمان الجودة بالكُلِّية العسكرية التقنية في كلمة له في مستهل الفعالية على أهمية مثل هذه المناسبات للارتقاء بجودة التعليم العالي في المؤسسات التعليمية في سلطنة عُمان، مضيفًا أنَّ الكُلِّية تنظم مثل هذه الفعاليات لمواكبة مختلف التطورات في المجالات التعليمية والأكاديمية.

تم خلال الفعالية تقديم عرض مرئي عن الكُلِّية وأهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها مؤخرًا في مجال جودة التعليم والتقنيات الحديثة والأساليب التدريسية والإدارية التي تتناسب والتطورات في هذا المجال.

وقدَّم المشاركون مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية المتخصصة في عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة والإدارة، والتعاون الفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي والتطوير المستمر والابتكار.

وتضمَّن البرنامج أيضًا العديد من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تمكن المشاركين من تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الأسس والأساليب الحديثة للنهوض بهذا المجال وتحقيق الجودة التي تسعى لها المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عُمان تحقيقًا لمستهدفات رؤية (عُمان 2040).

وقدَّمت الجمعية العُمانية للجودة في التعليم العالي عرضًا مرئيًّا سلَّط الضوء على أهم الأدوار الوطنية والإنجازات في مجال الجودة في التعليم العالي ومشاركاتهم في المحافل الإقليمية والدولية وأهم الأساليب الأكاديمية المتبعة وفق أعلى المعايير.

وقد أكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعية المناسبة من خلال كلمتها على الدعم الدائم والمستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في دفع مسيرة التعليم العالي قدما خلال السنوات القليلة الماضية، والمضي بالمؤسسات التعليمية إلى مصاف المؤسسات التي تتصف بقدر عالٍ من المهنية والجودة. وقامت معالي الدكتورة راعية المناسبة بتكريم مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وتكريم المتحدثين الرسميين في الفعالية. حضر المناسبة عدد من أصحاب السعادة، ومن الرؤساء التنفيذيين، ومن رؤساء الجامعات والكُلِّيات الحكومية والخاصة، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وجمع من الباحثين والمختصين والطلبة.